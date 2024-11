A Ragusa nasce un’app che unisce tradizione e innovazione. L’idea è di Alessio, imprenditore digitale siciliano doc

A Ragusa, tra le colline della Sicilia, un imprenditore ha deciso di dare nuova vita all’economia locale: Alessio Scafidi, che ha deciso di unire la passione per il territorio con la sua visione imprenditoriale. Nato e cresciuto a Ragusa, Alessio ha sempre dimostrato un forte legame con la sua comunità, cosa che ha saputo trasformare in uno strumento di sviluppo economico e sociale.

Dopo il diploma da perito aeronautico, Alessio inizia a lavorare come infermiere in una clinica privata. Al contempo, avvia un’attività innovativa nel settore turistico, che permette ai pazienti in dialisi di viaggiare, organizzando sia l’aspetto sanitario che il viaggio in sé. Questa iniziativa, che unisce sanità e turismo, riflette chiaramente la sua dedizione al benessere degli altri e la capacità di trasformare idee in servizi concreti, cambiando la vita a decide di persone in difficoltà.

Con un forte desiderio di continuare a innovare e migliorare il proprio territorio, Alessio si avvicina al franchising Comuni A Domicilio, attratto dalla facilità d’uso dell’app e dal concetto innovativo di local e-commerce, scegliendo di portare a Ragusa un marketplace digitale all’avanguardia: “Ragusa A Domicilio”. L’app, ideata per promuovere il commercio di prossimità, permette ai cittadini di acquistare prodotti locali e ingaggiare professionisti del territorio, sostenendo così le piccole imprese ragusane nel passaggio al digitale.

Attraverso questa piattaforma, comoda e sempre a portata di mano, grazie al nostro smartphone, Alessio mette a disposizione dei negozianti locali uno strumento di visibilità e crescita senza paragoni, aiutandoli a migliorare la propria presenza online, gestire inventari e sviluppare strategie di marketing. Grazie alla sua dedizione, Alessio sta contribuendo non solo al tessuto economico locale, ma anche alla sostenibilità, favorendo prodotti a chilometro zero e pratiche commerciali etiche in netta opposizione ai giganti dell’e-commerce.

Il progetto “Ragusa A Domicilio” sta avendo un impatto positivo sulla comunità. L’app, studiata appositamente per essere intuitiva, è gratuita per i cittadini, offrendo loro un modo semplice per scoprire le attività locali, e permette alle imprese di potenziare le loro attività.

Questa iniziativa non solo ha portato benefici economici, ma ha anche contribuito a rafforzare i legami sociali tra i cittadini e le imprese locali, incentivando una rete di commercio consapevole e sostenibile, qualcosa di cui l’Italia, nazione fondata sull’infaticabile lavoro delle micro e piccole imprese, ha bisogno come il pane.

Guardando al futuro, Alessio ha grandi progetti per espandere l’offerta di “Ragusa A Domicilio”, con un focus sulla promozione delle eccellenze siciliane e il supporto a eventi e iniziative comunitarie. Grazie alla sua passione e alla determinazione, Alessio continua a dimostrare che tradizione e innovazione possono coesistere, creando un impatto positivo e duraturo sulla sua amata Sicilia. Quale sarà la sua prossima iniziativa sociale? Lo scopriremo sicuramente presto. Anzi, conoscendolo, prestissimo.

L’iniziativa di Comuni A Domicilio è aperta anche in moltissimi altri comuni italiani, da Roma a Torino fino ai paesi più piccoli, e ovunque contribuisce a sostenere le piccole attività nel lungo processo di digitalizzazione. Un compito di vitale importanza per chiunque abbia a cuore realtà su cui l’Italia si fonda.

