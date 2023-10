A Ragusa la premiazione del concorso Caro Diario

“Caro diario, ti scrivo…” il concorso di scrittura creativa dedicato alla memoria di Antonella Licitra, insegnante prematuramente scomparsa nel 2010, sta per svelare i vincitori di questa XIII edizione. Nel consueto clima di condivisione e amicizia, lo staff organizzativo incontrerà i vincitori e i loro familiari e insegnanti. La premiazione sarà infatti venerdì 27 ottobre alle ore 18 presso l’auditorium dell’ istituto Vann’Antò dove insegnava Antonella e che promuove l’evento, voluto fortemente dai familiari, primo fra tutti dal marito, l’artista Sandro Bracchitta, e dagli amici di Antonella, con lo scopo non solo di essere un tributo che onora la sua memoria, ma anche uno stimolo che incoraggi nei giovani la passione per la lettura, la riflessione e l’ascolto di sé e degli altri attraverso l’incredibile potere della scrittura creativa.

La lettura dei diari finalisti sarà l’occasione per celebrare la bellezza delle parole e delle storie, dando voce all’unicità di questi scritti, grazie anche alla partecipazione di giovani attori che leggeranno gli elaborati premiati. Anche quest’anno sono stati tanti i ragazzi delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del comune di Ragusa che hanno partecipato, dimostrando ancora una volta l’importanza della scrittura come mezzo di espressione profonda, veicolo per esplorare e condividere il proprio mondo interiore, comprenderne i desideri, i timori e le aspirazioni.

I loro lavori sono stati giudicati da una commissione composta da Antonella Napoli, Gabriele Perrone, Giovanni Biondi, Valentina Tasca, Angelo Licitra, Chiara Brugaletta e Simona Tumino. Splendida anche quest’anno l’opera pittorica raffigurata in locandina, omaggio dell’artista Ilde Barone, tecnica mista su tela dal titolo “Dal bianco – Geometria dei fiori” 2020. “Caro diario, ti scrivo…” non è semplicemente un omaggio ad Antonella attraverso una celebrazione della scrittura creativa, ma è anche un esempio straordinario di come la bellezza possa sbocciare anche in momenti di dolore. Antonella Licitra, con il suo amore per l’insegnamento, ha ispirato innumerevoli studenti ad esprimersi attraverso le parole, a superare le proprie paure e a coltivare la speranza. Questo evento è una dimostrazione di come, anche nelle situazioni più difficili, la creatività o qualunque forma d’arte possano essere fonte di ispirazione e crescita.

Gli alunni che hanno partecipato hanno spedito un testo inedito strutturato in forma di diario in cui hanno raccontato esperienze di vita, emozioni, riflessioni con una lunghezza massima 5.000 battute. I premi in palio sono un computer portatile per il 1° classificato, buoni libro di diverso valore per il 2° ed il 3° classificato. I premi saranno consegnati dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Vann’Antò, dott.ssa Teresa Giunta e dal presidente della giuria del concorso prof. Sandro Bracchitta.