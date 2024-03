A Ragusa inaugurato il nuovo mercato di Piazza Cappuccini

E’ stato inaugurato a Ragusa il nuovo mercato di Piazza Cappuccini che nelle intenzioni vuole essere un punto di riferimento per la comunità locale.

L’INAUGURAZIONE

Il sindaco della città, Peppe Cassì, ha descritto il quartiere dei Cappuccini come un “piccolo paese dentro la città”, evidenziando le caratteristiche distintive della zona e il suo legame con la comunità. L’inaugurazione del mercato è stata vista come un’occasione per rivitalizzare non solo il quartiere, ma anche altre aree del centro storico, promuovendo socialità e offrendo prodotti freschi e un’esperienza di acquisto più intima e tradizionale rispetto alle grandi strutture commerciali.

© Riproduzione riservata