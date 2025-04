A Ragusa il primo Forum sull’Agroecologia Circolare: sostenibilità, energia verde e diritti umani al centro del dibattito

Si terrà venerdì 11 aprile, a partire dalle ore 9:00, presso l’Aula Magna del Consorzio Universitario di Ragusa (ex Distretto Militare, Via Dottor Solarino – Ragusa Ibla), il primo Forum Agroecologia Circolare, promosso da Legambiente Sicilia, in collaborazione con atenei, centri di ricerca e realtà imprenditoriali del territorio.

L’evento si inserisce in un contesto di forte crisi del comparto agricolo e vuole rappresentare un momento di riflessione e confronto sulle sfide e le opportunità per costruire un’agricoltura moderna, sostenibile e resiliente. Al centro del dibattito, l’agroecologia: un approccio che coniuga la produttività con la tutela degli ecosistemi, rispondendo agli effetti sempre più evidenti del cambiamento climatico.

Temi e ospiti

Durante il Forum si alterneranno esperti, accademici, imprenditori e rappresentanti istituzionali, affrontando tematiche di stringente attualità:

Agroenergie e tecnologie: con focus su agrivoltaico e biometano per la transizione energetica e la competitività delle aziende;

Etica del cibo, ambiente e diritti umani: con particolare attenzione alle condizioni di lavoro nei campi e alla necessità di legalità nelle filiere;

Gestione sostenibile delle risorse naturali: tra innovazione e resilienza agli eventi climatici estremi, con la conservazione della biodiversità agricola come obiettivo primario.

L’apertura dei lavori (ore 9:30) prevede i saluti istituzionali del sindaco di Ragusa Peppe Cassì, di rappresentanti della Prefettura, dell’Università di Catania, dell’Ordine degli Agronomi e Forestali e di importanti centri di ricerca. I lavori si concluderanno alle ore 13:30 con l’intervento di Angelo Gentili, responsabile nazionale agricoltura per Legambiente.

Il Forum è realizzato con il supporto della Federazione Regionale dei Dottori Agronomi e Forestali di Sicilia, del Dipartimento Di3A dell’Università di Catania, del CSEI Catania e dei partner Colle d’Oro, Irritec e Regran.

Visita in azienda e Green Energy Day

Nel primo pomeriggio, la delegazione di Legambiente visiterà la Serra Archimede srl di Regran a Comiso, esempio virtuoso di impresa agricola alimentata da fonti rinnovabili. L’appuntamento si inserisce nel calendario nazionale del Green Energy Day (sabato 12 aprile), giornata in cui impianti green e aziende sostenibili apriranno le porte al pubblico. La mappa degli impianti visitabili è consultabile sul sito www.greenenergyday.it.

