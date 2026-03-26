Zagarone senza elettricità stabile: residenti e imprese in difficoltà a Scicli

A Scicli torna al centro dell’attenzione il problema dei disservizi elettrici che da tempo colpiscono la contrada Zagarone. I residenti della zona segnalano da anni difficoltà legate alla bassa tensione della rete elettrica, una situazione che continua a creare disagi nella vita quotidiana e nelle attività produttive locali.

Secondo quanto riferito dagli abitanti dell’area, la fornitura elettrica risulta spesso instabile e insufficiente per garantire il normale funzionamento delle utenze domestiche. Elettrodomestici, impianti e attrezzature utilizzati nelle case e nelle aziende agricole subiscono rallentamenti o malfunzionamenti, con conseguenze che nel tempo stanno diventando sempre più pesanti per chi vive e lavora nella zona.

Disagi quotidiani per residenti e imprese

Il problema della bassa tensione non è recente. I cittadini parlano di una criticità che si trascina da anni e che, nonostante le numerose segnalazioni effettuate alla società responsabile della distribuzione elettrica, non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

La situazione incide in modo significativo sulla qualità della vita dei residenti e sull’operatività delle attività economiche locali, in particolare nelle aree rurali dove la stabilità della rete è fondamentale per garantire il funzionamento di impianti e macchinari.

La possibile soluzione: una nuova cabina elettrica

Tra le soluzioni tecniche individuate per superare il problema c’è la realizzazione di una nuova cabina elettrica di distribuzione nella contrada Zagarone. L’infrastruttura consentirebbe di migliorare la stabilità della rete e assicurare una fornitura di energia più adeguata alle esigenze della zona.

L’ipotesi prevede anche la disponibilità da parte del Comune di un’area idonea dove poter installare l’impianto, facilitando così la realizzazione dell’opera e accelerando i tempi per l’avvio dei lavori.

La richiesta di intervento alla società di distribuzione

Il tema è stato recentemente riportato all’attenzione delle istituzioni attraverso una mozione presentata dal gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Scicli. I consiglieri chiedono al sindaco e alla giunta di sollecitare formalmente la società Enel Distribuzione affinché venga avviata con urgenza la progettazione e la realizzazione della cabina elettrica.

Secondo i rappresentanti del gruppo consiliare, la qualità della vita dei residenti non può continuare a essere compromessa da carenze infrastrutturali e serve un intervento concreto che consenta di risolvere definitivamente il problema.

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