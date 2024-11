A Ragusa Ibla una tre giorni sul futuro della sostenibilità

La conferenza internazionale “Beyond Sustainability: Knowledge Capital and Alternative Economics for the Anthropocene”, organizzata dal Corso di Laurea in Management per le Imprese dell’Economia Sostenibile (MIES) dell’Università di Catania, rappresenta un appuntamento di grande rilievo per esplorare le nuove frontiere della sostenibilità e dell’economia responsabile. L’evento si terrà a Ragusa Ibla, presso l’Auditorium San Vincenzo Ferreri, dal 21 al 23 novembre 2024.

Obiettivi e tematiche

L’incontro mira a: esplorare l’evoluzione dei modelli economici sostenibili e responsabili, analizzare nuove modalità di trasferimento delle conoscenze per promuovere uno sviluppo economico e sociale rispettoso dell’ambiente, identificare strategie innovative di investimento per la crescita territoriale.

Secondo il professor Pierluigi Catalfo, ideatore dell’evento, l’iniziativa intende ampliare la dialettica scientifica e politica attorno ai temi della sostenibilità e del capitale immateriale.

Collaborazioni internazionali

La conferenza è supportata da due prestigiosi think tank internazionali: The New Club of Paris, specializzato in capitale intellettuale. World Capital Institute (WCI), focalizzato sulle risorse immateriali e la conoscenza.

I rappresentanti di entrambe le organizzazioni parteciperanno come relatori principali e interagiranno con accademici, professionisti e stakeholder locali.

Programma e opportunità

Keynote speech e sessioni interattive: Esperti internazionali discuteranno di modelli economici alternativi e capitale della conoscenza.

Confronto con istituzioni locali e stakeholder: Sabato 23 novembre sarà dedicato al dialogo con le realtà locali per identificare strategie condivise di crescita sostenibile.

Coinvolgimento degli studenti MIES: Per gli studenti del corso, l’evento è un’occasione unica di apprendimento e networking. L’evento si svolgerà in presenza presso l’auditorium San Vincenzo Ferreri di Ibla. Online in diretta streaming sul canale YouTube della Struttura Didattica Speciale di Ragusa (Unict).

Per ulteriori dettagli e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale: www.jointconferenceragusa.unict.it.

