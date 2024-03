“A Ragusa e Siracusa forze di polizia inadeguate a contrastare le mafie”. La denuncia del procuratore di Catania, Zuccaro.

“Riscontro purtroppo l’inadeguatezza delle forze di polizia che operano a Siracusa e Ragusa, per questo motivo sarebbe necessaria la presenza di organismi che andassero al di là delle competenze della squadra mobile della Polizia o del nucleo operativo dei Carabinieri”. Lo ha detto il procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, Carmelo Zuccaro, nel corso dell’audizione presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto da parte della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere: “I fenomeni che le forze di polizia in quelle province devono affrontare sono particolarmente complessi e la capacità investigativa non può investire con particolare successi nel medio e lungo termine – ha aggiunto Zuccaro – Non ci sono forze specializzate e a questo proposito registro con particolare in modo favorevole il fatto che dovrebbero essere costituite le Sisco, in grado di supportare le forze locali che non sono in grado di contrastare adeguatamente il fenomeno mafioso”

