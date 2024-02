A Ragusa e provincia McDonald’s dona 100 pasti caldi a settimana a chi è in difficoltà

Questa iniziativa benefica, che si inserisce nel quadro più ampio di “Sempre aperti a donare”, testimonia l’impegno di McDonald’s e della sua fondazione nel supportare le comunità locali, anche in un contesto socioeconomico complesso come quello attuale. Il proposito di rendere questo sostegno continuativo nel tempo dimostra una volontà concreta di affrontare i bisogni delle comunità a lungo termine. Attraverso progetti come “Sempre aperti a donare”, McDonald’s esprime il suo impegno per il sistema paese italiano, contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone e a promuovere la solidarietà e l’inclusione sociale.