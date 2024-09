A Ragusa continuano i festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi

I festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, continuano con un ricco programma di celebrazioni. Ieri, martedì, si è svolta la “Festa dell’impressione delle stimmate”, con la celebrazione eucaristica presieduta da Fra Daniele Cugnata, parroco del Santuario di Santa Lucia al Sepolcro di Siracusa. Durante la messa, animata dalla comunità parrocchiale, Fra Daniele ha riflettuto sulla figura di San Francesco, sottolineando il suo messaggio di pace e povertà, ancora estremamente attuale. Il santo, che scelse di abbandonare le ricchezze materiali per seguire gli insegnamenti di Gesù, è stato descritto come un esempio di vita evangelica.

Successivamente, alle 19:30, Fra Daniele ha guidato una catechesi sul tema “Francesco, voce profetica del nostro difficile tempo”, approfondendo la rilevanza del messaggio francescano nel contesto contemporaneo.

I festeggiamenti proseguiranno domenica 22 con il seguente programma:

Ore 9:30: Santa Messa.

Ore 11:00: Santa Messa presieduta da Don Nicola Iudica.

Ore 18:00: Santo Rosario e Coroncina di San Francesco d’Assisi.

Ore 18:30: Santa Messa presieduta da Padre Giovanni Iacono, priore del Santuario della Madonna del Carmine.

Il parroco ha inoltre ricordato che è possibile seguire le celebrazioni anche attraverso la pagina social di San Francesco d’Assisi. Foto a cura di Salvo Bracchitta.

