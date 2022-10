A quasi due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, niente refezione scolastica per le scuole a Vittoria

Refezione scolastica a Vittoria? L’anno scolastico è già iniziato da quasi due mesi ma ancora non è stata attivata. A sollevare il problema è Marco Piccitto, presidente dell’Ami-Autonomia Moderata Iblea.

“Lo scorso anno scolastico- ricorda Piccitto- il sindaco Aiello e l’assessore Foresti avevano annunciato l’avvio della mensa come un successo, ma sin da subito abbiamo espresso i nostri dubbi innanzitutto sul costo del servizio (oltre 700 mila euro per soli 4 mesi la cifra pagata dal Comune, per non parlare delle somme versate dalle famiglie) e poi sulla qualità e gli orari in cui il cibo arrivava nelle scuole. Ora, nonostante avessero promesso di lavorarci sin dalla fine dello scorso anno scolastico, tutto tace. Sappiamo che alcuni istituti hanno deciso di muoversi in autonomia, attivandosi con dei servizi di catering che sono a totale carico delle famiglie. Saremmo curiosi di sapere cosa sta facendo il Comune, in attesa dell’attivazione della mensa scolastica comunale”.