A Pozzallo si programma il Riciclo Day, nel suo sesto anno di vita

Atto di interpello per spegnere il prossimo 16 aprile a Pozzallo le sei candeline del Circuito Solidale. E’ partito nella sua corsa per arrivare in tempo a quello che rappresenta uno dei momenti di incontro e di solidarietà pura in città. Si lavora in anticipo già con la fase delle autorizzazioni di rito. Programmare cioè mesi e settimane prima per essere pronti ad un appuntamento di grande solidarietà, nella città del grande Giorgio La Pira, che coinvolge non solo le realtà pozzallesi ma anche altre realtà ragusane che arrivano da fuori confine. Tutti con un comune denominatore: la solidarietà come strumento di vicinanza, di ascolto e di aiuto a chi sta nel bisogno. Le prime anticipazioni sono in arrivo. La location, dove si terrà il Riciclo Day, sarà la centralissima piazza Municipio. “Tutti sono invitati a dare il proprio contributo con la presenza, l’organizzazione, lo smistamento degli oggetti da raccogliere e da donare a chi ne avrà bisogno. Soffieremo tutti insieme sulla torta che Carmela Belluardo realizzerà per noi – annuncia Emanuela Russo su fb con Natalia Carpanzano che ne condivide il percorso ed il fine – Carmen Elena Vasiliu ci aiuterà con l’organizzazione logistica. Con Giuseppina Di Martino e tanti altri membri del Circuito che da sempre sono attivi nel gruppo, faremo del nostro meglio per la buona riuscita dell’evento. Chiederemo come sempre l’aiuto di Angelo Romani e degli amici Gruppo amatoriale Gli Elfi di Santa Croce Camerina”.

Promotori ed organizzatori sono un fiume in piena. Niente tentennamenti, niente ritardi. Sguardo fisso al traguardo del 16 aprile prossimo.

“Si chiede l’aiuto a Nifosì Rosalba ed alla La Stanza del Riuso Solidale di Scicli, all’associazione Codice Rosso, a Ragusa a Vin Vì della Caritas ed a tutte le associazioni presenti sul territorio che desiderano aderire all’evento, incluso Carolina Giardina e tutti i suoi amici infermieri del Ragusano per imparare insieme, ancora una volta, ad aver cura della propria salute e di quella degli altri – prosegue Emanuela Russo – ad Antonello Mineo chiediamo la possibilità di mettere a disposizione gratuitamente un gonfiabile così da poter intrattenere i nostri bimbi. E’ un invito ufficiale che mi auguro in molti coglieranno.

Ringrazio fin da ora Catena Sarta e Giovanni Arato della cui collaborazione sono certa. Si accettano suggerimenti, aiuto, sorrisi ed incoraggiamenti. Si parte con la fase organizzativa”. La solidarietà è questo: è il vedere la corsa di tutti nel dare col cuore.