A Pozzallo nuovo sbarco Guardia Costiera salva 250 migranti

Le due motovedette avevano lasciato gli ormeggi nel primo pomeriggio di oggi per ricercare l'imbarcazione in pericolo. Tra le persone messe in salvo ci sarebbero diversi minori e tra le donne, una con difficolta' motorie e una in stato di gravidanza. Il numero delle persone messe in salvo verra' confermato a sbarco concluso.