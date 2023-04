A Pozzallo in arrivo altri 29 migranti salvati a largo dell’Isola delle Correnti

Destinazione Pozzallo per una motovedetta della Guardia di Finanza che ha recuperato 29 migranti che viaggiavano su un barchino in precarie condizioni. Il salvataggio e’ stato operato al largo dell’Isola delle correnti lungo la costa siracusana della Sicilia.

A POZZALLO STAMANI SONO ARRIVATI ALTRI 400 MIGRANTI

Sono, a quanto dato sapere, in buone condizioni di salute e sarebbero tutti adulti e uomini. In serata invece sono in programma dei trasferimenti via mare da Lampedusa. A Pozzallo, dove stamattina all’hotspot c’erano gia’ oltre 400 migranti, approderà nave Visalli della Guardia costiera, con 82 persone a bordo e sempre in serata, un altro arrivo, di circa 90 migranti che giungeranno a bordo del pattugliatore veloce Cinus sempre in trasferimento da Lampedusa.