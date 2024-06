A Pozzallo giornata di ‘super lavoro’ per motovedetta impegnata nel salvataggio migranti

Si è concluso con lo sbarco di 37 migranti, 35 adulti e due minori – nessuna donna – l’intensa attività che ha visto protagonista la Capitaneria di porto di Pozzallo in operazioni di salvataggio di migranti. Stanotte una motovedetta partita da Pozzallo ha raggiunto un barcone con 186 persone a bordo a 130 miglia sud est di Portopalo. Sul posto sono confluite un’altra motovedetta dal Siracusano e una nave militare che hanno scortato il barcone fino a una trentina dinmiglia dalla costa per.poi favorire il trasbordo sulla nave ong Humanity 1 che ha poi provveduto a portare i migranti a Catania. Tra loro, anche una persona deceduta. Rientrata a Pozzallo, la motovedetta ha mollato nuovamente gli ormeggi stavolta per soccorrere un barchino con 37 persone a bordo. Trasferite a bordo, le ha sbarcate a Pozzallo intorno alle 14 di oggi. Diversi casi di scabbia e una persona con una contusione a un piede. Nessuna persona ha avuto necessità di ricovero in ospedale

