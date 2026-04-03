A Pasqua torna la Social Run a Marina di Modica: sport, amicizia e relax sul mare

Dopo il successo registrato durante le vacanze di Natale 2025, torna anche a Pasqua uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della corsa e della vita all’aria aperta. L’iniziativa, riporta a Marina di Modica la “Social Run”, un evento pensato più per stare insieme che per competere.

L’idea è semplice ma efficace: correre sì, ma senza stress, senza cronometro e soprattutto senza spirito agonistico. Un modo per ritrovare vecchi amici e conoscerne di nuovi, condividendo qualche chilometro in compagnia e immersi nell’atmosfera primaverile delle festività pasquali.

Il format resta quello già apprezzato: un percorso di circa 5 chilometri, da affrontare a ritmo lento e accessibile a tutti, con soste lungo il tragitto per ricompattare il gruppo e permettere a chiunque di partecipare senza difficoltà. Più che una gara, una vera esperienza sociale.

L’appuntamento è fissato per domani, 4 aprile alle ore 10.00 all’Auditorium di Marina di Modica. Un’occasione perfetta per unire movimento, benessere e socialità, in un contesto informale e aperto a tutti, dai runner più esperti a chi semplicemente ha voglia di fare due passi in compagnia. Perché, in fondo, la vera meta non è il traguardo, ma il percorso fatto insieme.

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