A Palazzolo Acreide, si restaura il museo “Antonino Uccello”

Partono gli interventi di restauro della Casa Museo Regionale “Antonino Uccello” di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. I lavori, che riguardano il recupero architettonico dell’edificio storico incluso l’adeguamento dell’impiantistica, saranno consegnati il 10 febbraio e verranno realizzati dall’associazione temporanea di imprese formata dalle ditte Eredi Geraci Salvatore di Mussomeli e Garibaldi Fragasso di Bari, per un importo di 781.614,02 euro di Fondi comunitari del Patto per la Sicilia.

“Con l’intervento di recupero e riqualificazione del museo ‘Antonino Uccello’ – sottolinea l’assessore regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – realizziamo un’importante opera di salvaguardia e miglioramento del patrimonio culturale.

Nato in un periodo in cui la Sicilia era attraversata da una forte ondata migratoria come museo della conservazione della memoria, il museo Uccello costituisce un punto di riferimento e una testimonianza della storia e della cultura della Sicilia, un presidio prezioso che racconta la storia della nostra Terra”.

Uno dei più importanti musei etnoantropologici della Sicilia, la Casa Museo è stata aperta al pubblico nel 1971 da Antonino Uccello, all’interno di un antico palazzo settecentesco ubicato nel centro storico di Palazzolo Acreide, come museo della civiltà contadina. Nel 1983, dopo la prematura scomparsa del fondatore (1979), il museo è stato acquistato dall’Amministrazione Regionale che ha continuato a curare e valorizzare il ricco patrimonio contenuto attraverso il museo interdisciplinare Galleria Regionale di “Palazzo Bellomo” di Siracusa, sotto cui ricade. Il Palazzo fu costruito fra il 1730 e il 1735 da don Francesco La Ferla. Responsabile del procedimento è il geometra Febronio Politino, mentre i lavori saranno diretti dall’architetto Alessandra Ministeri della Soprintendenza dei beni Culturali di Siracusa e dall’ingegnere Giovanni Donetti, dell’ufficio Tecnico del Comune di Palazzolo Acreide. I lavori dureranno un anno.

