A Modica una Befana “in rete” porta doni solidali

Nel giorno dell’Epifania, la città di Modica si è distinta per un gesto di solidarietà e condivisione, portando un sorriso nelle case di chi si trova in difficoltà. Il Sindaco, Maria Monisteri, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative: “Ci sono giorni che più d’ogni altro significano condivisione e stare insieme.”

L’assessore alle Politiche Sociali, Chiara Facello, è stata la promotrice di questa lodevole iniziativa, che ha coinvolto anche il Rotary, la Caritas diocesana e lo Scontrino Sospeso. Facello ha dichiarato: “Siamo andati a portare i doni nelle case segnalate dai centri Caritas parrocchiali della città. Abbiamo regalato ai bambini una calza che conteneva non solo regali tangibili, ma soprattutto la gioia di stare insieme.”

L’iniziativa ha avuto il sostegno del Sindaco Monisteri, che ha evidenziato il ruolo fondamentale della solidarietà nelle azioni del comune: “Durante i tanti eventi che abbiamo promosso insieme alla Regione e grazie all’impegno dell’onorevole Ignazio Abbate, la solidarietà vera, reale e concreta e la condivisione con la Città, sono stati la stella che ha guidato le nostre azioni.”

Chiara Facello ha approfondito il significato dietro la distribuzione delle calze, sottolineando che questa iniziativa rientra nella filosofia del programma di Natale del comune. “Il mio grazie va al sindaco, Maria Monisteri, per l’opportunità che ci dà, come assessori, di esprimerci e all’onorevole Ignazio Abbate, che ha sostenuto in maniera importante questa iniziativa.”

Facello ha concluso affermando: “La calza simboleggia in questa giornata di Epifania il dono vero che è invisibile agli occhi e si trova nel cuore di chi dà e di chi riceve”.

[image: image.png]