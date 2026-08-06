A Modica torna “Vai col bus”: navette gratuite e nuove corse notturne per vivere l’estate in sicurezza

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Un’estate da vivere con più serenità, senza rinunciare al divertimento e con un occhio alla sicurezza. Dopo il successo dello scorso anno torna a Modica l’iniziativa “Vai col bus. Insieme e in sicurezza”, il progetto dedicato soprattutto alle nuove generazioni che consente di raggiungere Marina di Modica e rientrare in città attraverso un servizio di trasporto pubblico potenziato.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è chiaro: offrire un’alternativa sicura agli spostamenti notturni, permettendo a ragazze e ragazzi di partecipare agli eventi estivi e alle famiglie di vivere con maggiore tranquillità le serate della stagione balneare.

Nuove corse serali e notturne fino al 31 agosto

Il servizio è stato rafforzato grazie al contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e alla collaborazione con SAIS Autolinee. Per tutta l’estate sono state infatti introdotte due nuove corse aggiuntive che resteranno attive fino al 31 agosto.

La tratta Modica-Marina di Modica sarà servita con una nuova partenza alle ore 20, mentre il collegamento di ritorno Marina di Modica-Modica sarà garantito alle ore 3 di notte, consentendo così ai giovani di partecipare agli appuntamenti serali senza dover utilizzare mezzi privati.

Il sindaco Monisteri: “Un servizio pensato per giovani e famiglie”

La sindaca di Modica Maria Monisteri Caschetto ha sottolineato l’importanza di riproporre un’iniziativa che aveva già ottenuto risultati positivi nella precedente stagione estiva.

“Dopo gli ottimi risultati di un’estate fa, abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa ‘Vai col bus. Insieme e in sicurezza’. Un’idea che vogliamo continuare a portare avanti grazie al contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con la forte volontà e la decisa spinta della presidente Maria Rita Schembari, pensando alle nuove generazioni, alla voglia sana e serena di divertirsi e alla tranquillità delle loro famiglie”.

Secondo la prima cittadina, il collegamento tra Modica e Marina rappresenta uno strumento per vivere pienamente l’estate, garantendo spostamenti più semplici e sicuri.

Giurdanella: “Una scelta per trasmettere serenità”

L’assessore alla Mobilità urbana ed extraurbana Leandro Giurdanella ha evidenziato il valore del potenziamento del servizio.

“Per questa estate, grazie al contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, sono state istituite altre due nuove corse SAIS Autolinee sino al 31 agosto: Modica-Marina di Modica alle 20 e Marina di Modica-Modica alle 3 di notte”.

Una decisione che nasce dalla volontà dell’amministrazione di favorire una mobilità estiva più sicura e accessibile, soprattutto nelle ore serali, quando cresce il numero di spostamenti verso le zone della costa.

Bus gratis per la Notte di San Lorenzo e la vigilia di Ferragosto

Il progetto prevede anche due giornate speciali con corse completamente gratuite. Il 10 agosto, in occasione della Notte di San Lorenzo, e il 14 agosto, vigilia di Ferragosto, tutti i collegamenti saranno gratuiti per agevolare la partecipazione agli eventi e favorire una mobilità alternativa.

L’assessore alle Politiche giovanili Samuele Cannizzaro ha spiegato che la scelta nasce dalla volontà di replicare un’esperienza positiva già sperimentata: “Dopo gli eccellenti risultati di un anno fa ripetiamo quanto di buono fatto per le nostre ragazze, i nostri ragazzi e per le loro famiglie”.

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