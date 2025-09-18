A Modica pedoni in cerca di logica: il rebus dell’attraversamento scolastico

La segnaletica orizzontale, composta da strisce e simboli disegnati sulla strada,

è fondamentale per la sicurezza stradale nelle zone scolastiche, ma in via Risorgimento a Modica in prossimità di un nuovo plesso scolastico c’è qualcosa che non va e a sollevare i dubbi sono gli stessi genitori degli alunni che frequentano la scuola.

Qui viene infatti segnalata la presenza di un attraversamento pedonale che ha sollevato parecchie perplessità. Le strisce infatti, anziché partire dal marciapiede come sarebbe logico che fosse, iniziano dalla striscia che delimita il parcheggio dello scuolabus.

Una scelta discutibile che residenti e genitori in particolare, giudicano illogica e che rende pericoloso l’attraversamento pedonale. In pratica, studenti e i genitori anche se non utilizzano lo scuolabus, sono costretti a scendere dal marciapiede, camminare verso il centro del veicolo parcheggiato e, solo dopo, immettersi sulle strisce per raggiungere il marciapiede opposto.

Una situazione che espone i bambini e le loro famiglie ad un rischio che, solo utilizzando un po’ di criterio in più, si sarebbe potuto evitare. I cittadini suggeriscono di ripristinare il vecchio attraversamento pedonale, del quale rimane ancora qualche traccia sull’asfalto, poco più avanti, permettendo così agli alunni di uscire dalla scuola percorrendo il marciapiede e poi immettendosi direttamente sulla strada, attraversando così in maniera più sicura la carreggiata.

A volte basterebbe davvero poco per garantire maggiore sicurezza ed evitare inutili discussioni.

