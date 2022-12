A Modica Musei aperti in notturna oggi 28 Dicembre

Durante le celebrazioni di “E’ Natale a Modica”, il Polo Museale di Palazzo dei Mercedari, il Museo della Medicina di Palazzo Campailla e il Museo Civico F.L. Belgiorno di Palazzo della Cultura saranno aperti al pubblico straordinariamente il 28 dicembre dalle 18:30 alle 22:30. L’ingresso è gratuito e vi sarà la possibilità di visitare diverse esposizioni, come la mostra entomologica “Insecta”, il Mof e la collezione S.A. Guastella di Palazzo dei Mercedari, il nuovo Museo della Medicina di Palazzo Campailla e le sale del museo civico con le collezioni storiche, la sezione dedicata a Salvatore Quasimodo e l’affascinante settore dell’archeologia con importanti reperti come il famoso Ercole di Modica. Inoltre, sarà possibile ammirare il Castello di notte e il panorama sulla città presepe, visitare la parte sottostante alla Rocca, dove ci sono numerose grotte abitate in epoca antica dalle popolazioni locali, e la torre dell’orologio. Si ricorda che l’ingresso è gratuito perché la cultura deve essere accessibile a tutti.”

