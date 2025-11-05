A Modica l’incontro con lo psicoterapeuta Salvo Noè: “Trasforma la tua vita” per cambiare e sperare

La Chiesa Madre San Giorgio, guidata dal parroco Padre Michele Fidone, ospiterà domenica 9 novembre 2025, alle ore 18:30, l’incontro dal titolo “Trasforma la tua vita”, con la partecipazione del dott. Salvo Noè, noto psicoterapeuta, docente di psicologia e mediatore familiare.

L’appuntamento, aperto a tutta la cittadinanza, sarà un’occasione di riflessione e confronto sui temi del cambiamento interiore, della consapevolezza e del benessere relazionale. Durante la serata verrà presentato il nuovo volume di Noè, “Trasforma la tua vita. Un passo alla volta e per sempre! Manuale della consapevolezza”, frutto di anni di studi e incontri sul campo.

Nel suo libro, l’autore propone strategie concrete per migliorare la qualità della vita, affrontare le paure, sviluppare autostima e resilienza, e costruire relazioni più sane. Un percorso che invita a guardarsi dentro e a coltivare una mentalità positiva, capace di tradurre il desiderio di cambiamento in azioni quotidiane.

“Accogliere la riflessione di Salvo Noè nella nostra comunità – spiega Padre Michele Fidone – non è solo un’opportunità per ascoltare parole di speranza e cambiamento, ma è anche un segno concreto dell’impegno della nostra chiesa nell’essere accanto alle persone nei momenti chiave della loro crescita personale e spirituale. Crediamo che questo incontro possa aprire orizzonti nuovi, aiutarci a guardare dentro noi stessi e a ritrovare, nella condivisione, quella forza che cambia davvero la vita.”

L’iniziativa si inserisce nel cammino di apertura e dialogo promosso dalla parrocchia di San Giorgio, che da tempo propone momenti di ascolto e formazione dedicati alle famiglie, ai giovani e agli adulti.

Per l’occasione, sarà disponibile anche un servizio di animazione per bambini presso la saletta San Michele, a cura dei volontari parrocchiali, per permettere a tutti di partecipare con serenità all’incontro.

