A Modica lavori sul viadotto Guerrieri: traffico a senso unico alternato. Ecco quando

Disagi temporanei alla circolazione a Modica per lavori di manutenzione stradale sul Viadotto Guerrieri. Mercoledì 25 marzo 2026, dalle ore 7.00 alle ore 18.00, sarà infatti effettuato un intervento di scarifica e successiva posa della nuova pavimentazione in asfalto.

L’operazione, concordata con ANAS, rientra nelle attività di manutenzione della carreggiata e sarà completata nell’arco della stessa giornata lavorativa.

Traffico regolato con senso unico alternato

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza sarà istituito un senso unico alternato lungo il viadotto. La circolazione non sarà gestita da impianti semaforici, ma da personale dell’impresa incaricata – i cosiddetti movieri – al fine di ridurre i tempi di attesa e limitare i disagi per gli automobilisti.

La scelta è stata condivisa proprio per rendere la gestione del traffico più fluida durante l’intervento, considerata l’importanza del viadotto per la mobilità urbana ed extraurbana.

Il supporto della Polizia Locale

Durante le operazioni sarà garantita la presenza della Polizia Locale di Modica, pronta a fornire supporto viabilistico qualora si rendesse necessario gestire eventuali criticità o rallentamenti.

A comunicarlo è il comandante Pierluigi Cannizzaro, che invita gli automobilisti alla massima prudenza e alla collaborazione durante lo svolgimento dei lavori.

Intervento per migliorare sicurezza e viabilità

L’intervento di manutenzione mira a migliorare la qualità del manto stradale e la sicurezza della circolazione su uno dei tratti più utilizzati della viabilità locale.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili rallentamenti durante l’intera giornata di lavori.

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