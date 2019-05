A Modica la bellissima Villa Spaccaforno aperta al pubblico il 19 maggio. Un gioiello ottocentesco - Ragusa Oggi

A Modica c’è villa Spaccaforno: meraviglia ottocentesca set anche delle serie più amate come Il Commissario Montalbano.

Villa Spaccaforno è un’importante villa realizzata tra il 1896/97 su disegni dell’ingegnere Conte Cartier, originale sintesi di Arte Nouvellee stilemi Neoclassici, alle porte della splendida città barocca di Modica.

Circondata da un meraviglioso parco di un ettaro, realizzato dagli attuali proprietari che la abitano, Baroni Bruno Statella di Spaccaforno.

La Villa ha fatto da sfondo anche a set cinematografici, nella serie “Il capo dei capi“. Il giardino della villa, realizzato dal celebre Don Ettore Paternò del Toscano, ha stregato la paesaggista inglese Claire Littlewood, che qui ha deciso di ambientare un set fotografico per la pubblicazione Giardini di Sicilia, disponibile in tutte le librerie, descrivendolo come uno dei più belli della Sicilia.

Nel resto d’Italia a Caprodrise (Caserta) c’è la villa del pittore Domenico Mondo: un trionfo di roccocò e neoclassico con saloni e stanze affrescate. A Gabiano (Alessandria), il Castello da dove sono passati Carlo Magno e i Gonzaga circondato da vigneti dove ancora oggi, come nell’anno Mille, si produce un grande vino. E si potrebbe continuare ancora a lungo: questi infatti sono solo alcuni dei circa 400 luoghi che domenica 19 maggio saranno aperti al pubblico grazie alla Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.