A Modica, ITS Albatros promuove il secondo corso per la formazione di esperti agro-alimentari: iscrizioni fino al 24 ottobre

E’ imminente l’avvio del secondo corso Agrifood-Made in Italy 4.0 rivolto alla formazione di esperti nelle filiere agro-alimentari, frutto di un accordo tra la Fondazione ITS Albatros di Messina, Istituto tecnico superiore di Messina per l’Agroalimentare, e l’Istituto Professionale “Principi Grimaldi” di Modica.

Il corso, che avrà durata biennale della durata complessiva di 2000 ore di cui 640 di stage presso aziende di settore è rivolto a coloro che intendono specializzarsi nelle filiere dell’agroalimentare, acquisendone tecniche, metodi di trasformazione e produzione, distribuzione nazionale e internazionale, conoscenza dei prodotti e nuove tecnologie applicate al settore.



L’accesso al percorso è subordinato all’iscrizione che dovrà essere effettuata entro giorno 24 ottobre 2022, mentre le selezioni avranno luogo presso la sede distaccata dell’Istituto Principi Grimaldi in via Sorda-Sanpieri giorno 26 ottobre alle ore 14.30. Per iscrizioni e info: https://www.itsalbatros.me.it/ tel. 0909432770 – 0932904963 – 0932762991.



Durante i corsi i ragazzi potranno infatti entrare a contatto con il mondo del lavoro attraverso stage, partecipazione a fiere di settore, laboratori, visite aziendali guidate sia in Italia che all’estero, oltre che con il lavoro di aula. Una risposta di sistema flessibile e duale sostenuto anche dal neodeputato regionale Ignazio Abbate.



“L’apertura del secondo percorso AgriFood – Made in Italy 4.0 – afferma la Presidente della Fondazione Antonella Sidoti – rappresenta la continuità di un progetto che nasce per un territorio come quello ragusano che di per sé ha già un una forte vocazione agricola, alimentata dalla presenza di numerose aziende del settore con le quali poter avviare dialoghi fruttuosi”.

Anche il dirigente dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica, il professor Bartolomeo Saitta, esprime soddisfazione per la collaborazione dell’Istituto Tecnico superiore che, in questo modo, avrà l’opportunità di un’offerta formativa e l’occasione di inserire figure professionali in aziende per il miglioramento della produttività del Made in Italy.