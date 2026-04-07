A Modica il jazz incontra il Mediterraneo: “Sketches of Islands” al Teatro Garibaldi

Un viaggio tra suoni, memorie e identità che attraversa il Mediterraneo e le sue isole. Domenica 12 aprile alle 18.30 il Teatro Garibaldi di Modica ospita “Sketches of Islands”, uno degli appuntamenti più suggestivi della stagione musicale nella città di Modica.

Protagonisti del progetto sono Paolo Fresu e Rino Cirinnà, due artisti che da anni esplorano il dialogo tra jazz, tradizione e linguaggi contemporanei. Sul palco con loro anche Seby Burgio al pianoforte e alle tastiere, Francesco Puglisi al basso e Francesco De Rubeis alla batteria e alle percussioni, per un ensemble capace di dare forma a una narrazione sonora intensa e stratificata.

“Sketches of Islands” prende ispirazione dalla forma della suite, riletta in chiave contemporanea attraverso le composizioni originali di Cirinnà. Il percorso musicale parte idealmente dalla Sicilia e si estende verso le isole del Mediterraneo, evocandone atmosfere, ritmi e suggestioni. Ogni brano diventa un approdo, ogni passaggio musicale un incontro tra culture diverse, in un continuo intreccio tra passato e presente.

Il titolo richiama apertamente Sketches of Spain, da cui eredita l’idea di un jazz capace di dialogare con le tradizioni e di trasformarsi in racconto. Il risultato è una mappa sonora in cui il Mediterraneo emerge come spazio vivo, crocevia di storie e identità, lontano da qualsiasi idea di isolamento.

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