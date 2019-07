A Modica, il Galà dei tesori - Ragusa Oggi

A Modica, il Galà dei tesori

Condividi su:

Il 26 luglio Tesori d’Italia, in collaborazione con il Modica Palace Hotel, inaugura il Galà dei Tesori, evento ideato per condividere e celebrare il valore della cultura, delle tradizioni, dei sapori e dei saperi del Made in Italy. Showcooking, degustazioni, musica, live art. Nella splendida cornice della struttura modicana, Giorgio Cicero, Chef del Mùrika e World Ambassador per il Food di Tesori d’italia, guiderà gli ospiti in raffinati percorsi enogastronomici. Interverrà la violinista internazionale Simona Sorrentino; animeranno la serata la band Agata Lo Certo Trio, il DJ Set a cura di Paolo Manfrè, lo spettacolo Emotions in a Bubble e performance di live art con la pittrice Doriana Pagani.

“Il Galà dei Tesori nasce per mettere in relazione le comunità e i luoghi, per entrare nella loro atmosfera più profonda e vissuta; un evento che vuole far incontrare persone propositive, che desiderano contribuire in maniera concreta a progetti di salvaguardia, valorizzazione e promozione del patrimonio italiano” – Riccardo D’Urso, CEO Tesori d’Italia Network e WjNetwork.

Il Galà dei Tesori mira a far incontrare cittadini, realtà, imprese, per celebrare i tesori locali e quelli nazionali: una contaminazione di sapori, usi e tradizioni.

Il progetto è riuscito a generare una grande partecipazione, un parterre di aziende eccellenti per degustazioni di prodotti provenienti da diverse regioni: Cantine Menegolli, Dono Dorato, Caffè Moreno, MGM Alimentari, Consorzio della Mandorla di Avola, Pane Ri Casa – già membri del Brand Ambassador Programme – ai quali si aggiungono Antica Dolceria Bonajuto e CioMod, Birra Tarì, Campisi Conserve, Sicilia Pizzuta, Mongibella, le Cantine Palmeri, Frasca, Gurrieri e Amaronna, Agrirape, Società Agricola Antico Feudo, La Cuddrireddra, Azienda Agricola Russo – La Sicilia è; per gli allestimenti e il design Made in Sicily Cerruto Ceramica e il Gruppo Inventa.

Il 26 luglio a Modica “l’Italia incontra la Sicilia e la Sicilia accoglie l’Italia”, un appuntamento per celebrare il valore del Made in Italy e aggiungere un nuovo tassello al consolidato piano di promozione del territorio sui mercati internazionali curato da Tesori d’Italia Network.

Per info e prenotazioni: eventi@tesoriditalianetwork.it