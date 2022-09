Inondati. I cittadini di via Risorgimento a Modica sono "inondati" da settimane per le continue perdite di acqua. E anche la nostra redazione è "inondata" da continue segnalazioni che ci arrivano giornalmente per questo problema. Perchè mentre continuano i problemi idrici a Modica, con la richiesta di risparmiare l'acqua, in via Risorgimento l'acqua si continua a sprecarla, come già dimostrato qualche giorno fa in un nostro articolo. Ancora oggi problemi e nuove segnalazioni di cittadini che si sono già rivolti ripetutamente al Comune ma nessuno interviene. E l'acqua la sprechiamo. Alla faccia dell'ambiente. Ecco le ultime due segnalazioni giunte in redazione.

"Desidero informarVi che a tutt'oggi 11/09/2022 permane sempre una copiosa perdita d'acqua potabile dalle condotte comunali. Essendo un abitante della Via Risorgimento, esattamente a 20 metri dalla perdita. Si prega gentilmente di prendere nota, riscontrando il disservizio che da oltre 10 giorni. scorre e nessuno è stato in grado di ripristinare il guasto, inoltre sono 2 tombini a pochi distanti l'uno dall'altro che fuoriesce acqua (presumo potabile). Nel ringraziarVi anticipatamente, colgo l'occasione per inviare i migliori saluti". Questo è il testo di una lettera di un nostro lettore inviata al commissario del Comune di Modica.