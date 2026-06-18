A Marina di Ragusa torna il defibrillatore sul lungomare Andrea Doria

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Dopo oltre un mese e mezzo di attesa, il defibrillatore sottratto dall’area fitness situata alla fine del lungomare Andrea Doria è stato finalmente ripristinato. Il Comune di Ragusa ha provveduto all’installazione di un nuovo dispositivo a proprie spese, restituendo alla cittadinanza un presidio fondamentale per la sicurezza e la tutela della salute pubblica.

La vicenda aveva suscitato forte preoccupazione tra residenti, sportivi e turisti. Il furto del defibrillatore, avvenuto nelle scorse settimane in una delle zone più frequentate della fascia costiera ragusana, aveva infatti privato l’area di uno strumento essenziale per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco o altre emergenze sanitarie.

Il dispositivo era stato installato nel 2023 grazie alla collaborazione con la Farmacia Schembari e rappresentava un importante punto di riferimento per quanti frequentano quotidianamente il lungomare Andrea Doria, soprattutto durante la stagione estiva, quando le presenze aumentano in maniera significativa.

Dopo la denuncia e gli accertamenti avviati dalla polizia locale, l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire direttamente per garantire il ripristino del servizio. Una scelta che consente oggi di restituire piena funzionalità all’area fitness e di rafforzare le condizioni di sicurezza in uno spazio pubblico particolarmente utilizzato da cittadini e visitatori.

A dare notizia dell’avvenuto ripristino è stato il consigliere comunale Federico Bennardo, che già all’inizio di maggio aveva segnalato la scomparsa dell’apparecchio e presentato un esposto alla polizia locale. «Invitiamo, adesso, l’amministrazione e la comunità a vigilare affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi», ha dichiarato Bennardo.

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