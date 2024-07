A Marina di Ragusa le panchine per i Watussi. Ma il Comune rassicura, potrete poggiare bene il fondoschiena

Marina di Ragusa sta vivendo una trasformazione significativa grazie al nuovo arredo urbano che sta caratterizzando il riqualificato lungomare Andrea Doria. Tra le novità spiccano delle panchine decisamente fuori dal comune. Sono così alte che alcuni abitanti, con un tocco di umorismo, le hanno soprannominate “le panchine dei Watussi”.

Ma cosa sono queste panchine dalle altezze alquanto vertiginose? E soprattutto, a cosa servono?

Le “panchine dei Watussi” sono in realtà sedute ischiatiche, progettate con un’attenzione particolare alle esigenze di persone con problemi di mobilità. Grazie a un’altezza maggiore del solito e a una specifica inclinazione della seduta, queste panchine permettono alle persone di appoggiare il bacino in posizione semi seduta. Questo design consente di scaricare il peso corporeo senza affaticamento, favorendo l’antiversione del bacino e migliorando l’allineamento della colonna vertebrale.

Per chi potrebbe pensare che si tratti solo di un curioso esperimento di design, c’è una ragione ben precisa dietro questa scelta. Le sedute ischiatiche offrono un grande beneficio a diverse categorie di persone, tra cui anziani, donne incinte, persone con problemi cardiaci, e coloro che utilizzano stampelle. Consentono di sedersi e rialzarsi senza sforzo, rendendo più confortevoli le pause durante una passeggiata sul lungomare o l’attesa dei mezzi pubblici. Alcuni cittadini segnalano però che sono un po’ troppo alte quelle installate a Marina di Ragusa.

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha risposto alle numerose domande dei cittadini riguardo a queste nuove panchine con un chiarimento che sottolinea l’intento del Comune. Ecco le sue parole:

“Non si può dire che Ragusa non sia una città attenta e curiosa. In tanti infatti mi state scrivendo per chiedere cosa sia questa panca installata sul Lungomare Doria, quindi copio e incollo testualmente: Seduta ischiatica. Si tratta di sedute da riposo che consentono a persone con problemi di mobilità, anziani, persone deambulanti con stampelle, donne incinte e persone con problemi cardiaci di potersi sedere e rialzare senza fatica. Grazie ad un’altezza apposita e alla particolare inclinazione della seduta, l’appoggio ischiatico permette di appoggiare il bacino in posizione semi seduta e di scaricare il peso corporeo senza affaticamento. Provatela!”

Quindi, la prossima volta che passeggiate lungo il lungomare Andrea Doria e vedete una di queste alte panchine, non pensate che siano state progettate per giganti. Sempre se riuscirete a salirci sopra!

