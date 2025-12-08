A Luca Leocata la “castagna d’argento” per il suo impegno nello sport e nel volley siciliano

La Castagna d’Argento ha festeggiato la sua ventesima edizione confermandosi come uno degli eventi più prestigiosi del panorama culturale e sportivo della Sicilia. Una serata di gala elegante e intensa, dove il talento e la dedizione sono stati protagonisti assoluti sul palco del Teatro Comunale “Turi Scalia” di Trecastagni.

Tra i premiati di quest’anno, spicca il nome del modicano, Luca Leocata, Direttore Generale dell’Avimecc Volley Modica, figura di riferimento nel mondo della pallavolo siciliana e nazionale. E’ stato premiato dal presidente onorario del premio, Enzo Parrinello. Nel suo intervento, Luca Leocata ha voluto condividere l’emozione di un riconoscimento che va oltre la dimensione sportiva: “Sono onorato e felice di ricevere questo prestigioso premio Castagna d’Argento, giunto alla sua XX edizione. Ringrazio tutti, in primis Pippo Leone per questo bellissimo riconoscimento”. Luca Leocata, accompagnato dal fratello, a margine della premiazione ha tenuto a ringraziare la sua famiglia ed i suoi figli perché, ha affermato, hanno tanta pazienza per il tempo che trascorro, oltre al lavoro, in palestra. Questo premio, ha proseguito, è dedicato a loro senza il cui sostegno e fiducia non sarebbe possibile raggiungere certi traguardi, e alla squadra, a chi ogni giorno contribuisce a sostenere il sogno del volley. È un incentivo a continuare con passione e dedizione per il volley modicano e siciliano.” Parole che hanno emozionato il pubblico e che racchiudono il senso più autentico di questa manifestazione: premiare non solo il merito sportivo, ma anche i valori umani, la costanza e l’amore per il proprio territorio.

La Castagna d’Argento, ideata e diretta da Pippo Leone, rappresenta da vent’anni un simbolo di riconoscimento per chi porta in alto il nome della Sicilia attraverso lo sport, l’arte e la cultura. Quest’edizione, densa di applausi e momenti di grande intensità, ha rinnovato la magia di un evento che unisce il talento e la passione, confermando Trecastagni come la “capitale morale” dello sport siciliano.

