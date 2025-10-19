A Librino nasce “La Porta dei Sogni”: tremila bambini trasformano la periferia in un poema di luce

Librino apre “La Porta dei Sogni”: l’arte che nasce dai bambini e trasforma la città

Mercoledì 22 ottobre, alle ore 10, Librino diventa di nuovo culla di bellezza. Nella succursale dell’Istituto Comprensivo Angelo Musco verrà inaugurata “La Porta dei Sogni”, la nuova opera del museo monumentale a cielo aperto MAGMA, ideato dal maestro Antonio Presti con la Fondazione Fiumara d’Arte.

Un progetto che nasce dentro le scuole, attraversa le mani di tremila bambini e madri e si apre alla città come un canto collettivo, un atto di fiducia verso il futuro.

🌈 La nuova opera: un sogno che prende forma

La Porta dei Sogni è composta da tremila mattonelle di terracotta, impastate, incise e decorate dai piccoli e dalle madri di Librino. Su ciascuna, una frase, un desiderio, un pensiero: piccoli frammenti di vita che compongono un’unica grande narrazione.

L’opera si snoda lungo viale Nitta, intrecciandosi con i nuovi interventi artistici che arricchiscono il museo MAGMA:

“Cavalli nel vento” di Filippo Messina , un bassorilievo che corre sul muraglione come un fregio di libertà;

, un bassorilievo che corre sul muraglione come un fregio di libertà; “Luna sola” di Giancarlo Neri , una sedia gigante sormontata da una luna sospesa, simbolo poetico del sogno che resiste;

, una sedia gigante sormontata da una luna sospesa, simbolo poetico del sogno che resiste; “Leporinus” di Antonella De Nisco, tre lepri in acciaio dipinto che restituiscono a Librino la propria radice etimologica e la leggerezza di una rinascita.

🕊️ Presti: «Il sogno è sognare sempre»

«Non si possono quantificare vent’anni della propria vita con il valore del denaro – ha dichiarato Antonio Presti –. Ciò che è stato costruito a Librino è un dono del cuore. Abbiamo trasformato la periferia in un museo di bellezza condivisa. Il 22 ottobre sarà una grande festa dei sogni: perché nella vita il sogno non deve mai smettere di esistere, soprattutto dove i bambini rischiano di sentirsi tristi o emarginati».

🧒 L’arte che educa, la scuola che genera bellezza

Alla cerimonia parteciperanno migliaia di studenti e docenti delle scuole del quartiere, insieme alle associazioni che ogni giorno ne animano la vita sociale.

Il dirigente scolastico Mauro Mangano dell’I.C. Musco Castagnola ha sottolineato:

«Questa esperienza rappresenta il valore più alto della scuola: educare attraverso la bellezza e rendere i nostri studenti cittadini consapevoli e orgogliosi del loro territorio».

Anche l’assessore Massimo Pesce ha rimarcato l’importanza del progetto:

«Librino dimostra come la bellezza possa diventare strumento di rinascita civile. Ogni opera è frutto di un percorso collettivo che unisce arte, scuola e ambiente urbano».

🌍 Librino, museo vivente

Con La Porta dei Sogni il museo MAGMA si rinnova e si espande, confermando Librino come uno dei più grandi esempi al mondo di museo urbano diffuso.

Non monumenti statici, ma opere vive, nate dal basso, capaci di restituire dignità, appartenenza e visione.

Vent’anni di cammino raccontano una verità semplice e potente: l’arte può cambiare la vita di una comunità.

Perché – come dice Presti – “il sogno è sognare sempre”, e Librino, ancora una volta, lo dimostra.

© Riproduzione riservata