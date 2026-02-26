L’ASP di Ragusa annuncia l’apertura, a partire dal 2 marzo, del nuovo ambulatorio di Malattie Infettive presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, un presidio specialistico pensato per rafforzare l’offerta assistenziale e consolidare la rete dei servizi di prossimità. L’ambulatorio, situato nei locali dell’ex Rianimazione al secondo piano del Padiglione A, nasce con una duplice funzione: da […]
A Ispica la seconda giornata del Campionato italiano di Torball di Serie A 2025/2026
26 Feb 2026 10:27
Ad organizzare la due giorni di torball, per la Serie A, la Federazione italiana sport paralimpici per ipovedenti e ciechi (FISPIC) in collaborazione con l’Asd Settecolli Scicli. Le partite si svolgeranno nella palestra del centro sportivo “Antonio Brancati” a Ispica. Sabato dalle 15 alle 19:30 e domenica dalle 8:30 alle 12:30. La manifestazione rappresenta un appuntamento di alto livello sportivo ed un’importante occasione di promozione dello sport paralimpico sul territorio ragusano e siracusano. Alla due giorni di gare nazionali partecipano sei squadre: l’Asd Augusta No.Ve., la Gsd Fucà Enna, l’Asd Pol. Olympia, l’Asd Reggina uts, l’Asd Settecolli Scicli e l’Asd Teramo non vedenti.
© Riproduzione riservata