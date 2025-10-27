A Giarre la prima vittoria in serie C per la Meerkat basket Scicli

Con il punteggio finale di 89-85 la Meerkat basket Scicli ha vinto la sua prima partita nel campionato di serie C, categoria in cui è stata ripescata per questa stagione cestistica 2025-2026. E’ stata una gara combattuta fino all’ultimo minuto con gli sciclitani protagonisti di una bella prestazione e di una battaglia dal taglio spiccatamente sportivo. Quella di Giarre, giocata sabato sera, è stata una partita combattuta su ogni pallone, giocata con intensità, energia e grande voglia di lottare, che ha premiato la determinazione ed il gioco di squadra dei ragazzi del Presidente Paolo Ficili. “Gli sciclitani hanno condotto l’incontro per larghi tratti, mantenendo un vantaggio costante che è oscillato tra i 4 e gli 8 punti. Solo nel terzo quarto i padroni di casa sono riusciti a rientrare, ma la reazione degli ospiti è stata immediata e decisa – spiega Lucio Lonatica dell’equipe della Meerkat Scicli – ottima la prestazione complessiva, sia in difesa che in attacco, con diversi giocatori in doppia cifra e un’ottima circolazione di palla che ha permesso di trovare sempre soluzioni efficaci”.

Ottima la prova di Garavini, autore di 22 punti con 5 triple, e di Agbara, dominante sotto le plance con 19 punti, 15 rimbalzi e 6 stoppate. Nei momenti più delicati del finale, Taino ha preso in mano la squadra, guidandola con lucidità e maturità. Una vittoria che rappresenta un passaggio fondamentale nella stagione e che restituisce fiducia e consapevolezza al gruppo. “Era importante sbloccarci – ha commentato il coach Magagnoli – i ragazzi lavorano duro da agosto, hanno risposto sul campo con cuore e determinazione. Ora dobbiamo continuare su questa strada”.

Il prossimo impegno è in programma sabato prossimo, in casa ma ancora a Ragusa, dove i bianconeri affronteranno la squadra del Siracusa in un altro scontro diretto fondamentale in chiave salvezza.

Tabellini: Garavini 21, Agbara 19, Taino 17, Goi 12, Burt 10, Sorrentino 8, Derick 2, Lonatica, Giannone ne, Manenti ne, Sammito ne, Ventura ne

