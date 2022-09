A Giarratana torna la festa di San Giuseppe dopo 3 anni.

Contestualmente, in chiesa, ci sarà la recita del santo Rosario. Poi, subito dopo la celebrazione eucaristica delle 18,30, ci sarà la discesa dalla cappella dell’altare maggiore del venerato simulacro del santo patriarca. Sarà un modo per affidare la comunità giarratanese alla speciale protezione di San Giuseppe. Dall’8 al 10 settembre, invece, è in programma il triduo in preparazione alla festa che quest’anno sarà predicato da don Angelo Gallato dell’arcidiocesi di Siracusa, cappellano del monastero “Madonna delle Lacrime” in Ferla. La festa esterna è in programma domenica 11 settembre con le due processioni, quella mattutina e quella serale. Tra le iniziative che fungono da corollario, da sottolineare, intanto, lunedì 5 settembre, in piazza Vittorio Veneto, il torneo di bigliardino che, caratterizzato dalla fase preliminare, è stato organizzato in collaborazione con il Centro giovanile di Giarratana.