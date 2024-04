A fuoco un’auto nei pressi della circonvallazione di Chiaramonte

A fuoco un’auto nei pressi della circonvallazione di Chiaramonte Gulfi. Per cause ancora in fase di accertamento, una Nissan Micra è stata avvolta dalle fiamme mentre si trovava in movimento. I due occupanti dell’auto sono riusciti a scendere dal mezzo appena in tempo e per fortuna non sono rimasti feriti.

SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

L’episodio si è verificato intorno alle 22.15: molto probabilmente si è trattato di un corto circuito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme.

© Riproduzione riservata