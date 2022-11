A fuoco un negozio di corso Umberto a Modica, intossicato un anziano. VIDEO

Un incendio si è sviluppato stamani in un negozio di corso Umberto a Modica. In particolare, le fiamme si sarebbero sprigionate da un laboratorio artigianale. La colonna di fumo è visibile in tutta la città e l’attività da cui si è sprigionato il fuoco si trova in quella che viene chiamata “la galleria”.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco. Un 90enne, residente in un palazzo adiacente al negozio, è rimasto intossicato ed è stato immediatamente trasferito al pronto soccorso.

Non si conoscono al momento le cause dell’incendio.