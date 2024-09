A forte velocità sul lungomare di Marina su un motorino risultato rubato: fermati due stranieri

Andava in giro a forte velocità sul lungomare Andrea Doria a Marina di Ragusa, costituendo un grave pericolo per l’incolumità delle persone, ma per fortuna è stato fermato. L’episodio si è verificato sabato. La polizia municipale ha rintracciato e fermato due stranieri, irregolari sul territorio, a bordo di un motorino. Il conducente ha dichiarato di aver acquistato il motoveicolo da un uomo di origine tunisina a Comiso per 300 euro, ma tale dichiarazione non ha convinto gli agenti.

I controlli

Dopo aver effettuato i controlli necessari, gli agenti hanno accertato che il motoveicolo su cui viaggiavano era stato rubato. Con la collaborazione della Polizia di Stato, i due stranieri sono stati condotti presso gli uffici della Questura di Ragusa per i rilievi fotosegnaletici e gli ulteriori accertamenti di competenza della Polizia di Stato.

Successivamente, i due sono stati trasferiti presso il Comando di Polizia Locale per ulteriori procedimenti. Sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di ricettazione e falsa attestazione a pubblico ufficiale di identità personale.

