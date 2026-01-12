A Comiso intervento da 150 mila euro per la facciata del Municipio

Sono stati consegnati lunedì 12 gennaio i lavori per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della facciata del Municipio di Comiso, situato in piazza Fonte Diana. L’intervento riguarda il ripristino del cornicione ammalorato, la rigenerazione e pulizia della pietra dell’intera facciata e l’eliminazione dei nodi di allaccio elettrico aereo, fonte di potenziale pericolo in caso di pioggia o vento forte.

Parallelamente, Enel provvederà all’interramento dei cavi elettrici, operazione prevista senza costi aggiuntivi per il Comune. L’intervento complessivo, finanziato con risorse regionali, ammonta a circa 150 mila euro e rappresenta un passo importante per la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio storico della città. La conclusione dei lavori è attesa nei prossimi mesi, prima dell’avvio della stagione primaverile, per consentire la fruizione in piena sicurezza della piazza e degli spazi circostanti.

