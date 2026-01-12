L’ASP di Ragusa ha disposto la proroga di 49 incarichi di lavoro autonomo libero-professionali per personale medico, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto “Milleproroghe”, al fine di garantire la continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, con particolare attenzione alle attività di emergenza-urgenza. La proroga, valida dal 1° gennaio 2026 al […]
A Comiso intervento da 150 mila euro per la facciata del Municipio
12 Gen 2026 12:52
Sono stati consegnati lunedì 12 gennaio i lavori per la ristrutturazione e la messa in sicurezza della facciata del Municipio di Comiso, situato in piazza Fonte Diana. L’intervento riguarda il ripristino del cornicione ammalorato, la rigenerazione e pulizia della pietra dell’intera facciata e l’eliminazione dei nodi di allaccio elettrico aereo, fonte di potenziale pericolo in caso di pioggia o vento forte.
Parallelamente, Enel provvederà all’interramento dei cavi elettrici, operazione prevista senza costi aggiuntivi per il Comune. L’intervento complessivo, finanziato con risorse regionali, ammonta a circa 150 mila euro e rappresenta un passo importante per la sicurezza e la valorizzazione del patrimonio storico della città. La conclusione dei lavori è attesa nei prossimi mesi, prima dell’avvio della stagione primaverile, per consentire la fruizione in piena sicurezza della piazza e degli spazi circostanti.
© Riproduzione riservata