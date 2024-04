A Comiso inaugurato il “Parco del Sorriso”

È stato inaugurato oggi il “Parco del Sorriso”, un parco giochi inclusivo situato presso l’area verde di via dei Larici a Comiso. Questo spazio è stato animato dai volontari dell’associazione “Teniamoci per mano onlus – Distretto di Comiso” e è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere l’area accessibile a tutti i bambini e ragazzi.

IL FINANZIAMENTO

Il parco è stato finanziato con contributi dell’assessorato regionale alla Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro e del Comune di Comiso, per un totale di 43.595,78 euro, di cui 36.0045,78 euro provenienti dai contributi regionali e 7555 euro dalle somme comunali.

L’assessore Cubisino ha evidenziato che il Parco del Sorriso non sarà solo un’area giochi inclusiva, ma anche uno spazio per la realizzazione di progetti educativi e sensoriali, che consentiranno a tutti i bambini di svolgere attività all’aperto in condivisione. Ha ringraziato l’associazione “Teniamoci per mano onlus” e la sua responsabile di distretto Francesca Alessandrello per il loro impegno e la loro costanza nella realizzazione di questo progetto.

© Riproduzione riservata