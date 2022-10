A Chiaramonte, torna la salita dei Monti Iblei

Torna a Chiaramonte Gulfi la storica Salita dei Monti Iblei.

La gara è icona di un intero territorio che negli anni ha associato il proprio prestigio a quello di un comprensorio particolarmente ricco di meraviglie da scoprire, vivere e gustare. La fama dell’intera provincia ragusana vanta sempre un gradimento da primato, come dimostra già il tutto esaurito registrato dalle strutture ricettive, rafforzato da un tracciato altamente spettacolare che richiama i migliori piloti dall’intero sud Italia.

L’Edizione 2022 della Salita dei Monti Iblei si preannuncia, particolarmente appassionante e altamente spettacolare dal momento che la gara ragusana è il round conclusivo del Trofeo Italiano Velocità Montagna sud e del Campionato Regionale di specialità per auto storiche e moderne, diventa di fatto decisiva per entrambi le serie. In particolar modo farà da lascia passare alla finale nazionale TIVM che si disputerà ad Orvieto due settimane dopo, dal 21 al 23 Ottobre. Per la serie promossa da ACI Sport Sicilia si tratta di delineare definitivamente le classifiche di Campionato Siciliano.

Venerdì 7 dalle 11.00 l’apertura del centro accrediti presso il Teatro Comunale L. Sciascia – Corso Umberto I Chiaramonte Gulfi, mentre le verifiche prenderanno il via alle 11.30 in Piazza Duomo.

Torna il tracciato “corto” di 5,35 Km con partenza dal km.8.8 della S.p.7, sul quale sabato si svolgeranno le ricognizioni in due turni con inizio alle ore 9.00. Domenica si anticipa con il primo start previsto alle ore 8.30 ed a seguire gara 2.