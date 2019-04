A Chiaramonte il forte vento porta via le luminarie della festa. - Ragusa Oggi

A Chiaramonte il forte vento porta via le luminarie della festa.

Le forti raffiche che si stanno registrando in queste ore in tutta la Sicilia ed in provincia di Ragusa hanno fatto registrare i primi danni.

A Chiaramonte Gulfi stamattina stamattina il forte vento ha divelto le luminarie in piazza Duomo che erano state montate in onore della festa della Madonna di Gulfi che si svolgerà domenica prossima.

E’ stato necessario l’intervento dei pompieri che sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona che è stata transennata.

Le luminarie al momento sono state smontate anche in previsioni delle forti raffiche previste per la giornata di domani