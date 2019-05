A Chiaramonte il Campionato Interregionale promozionale di Wushu-Kung Fu - Ragusa Oggi

A Chiaramonte il Campionato Interregionale promozionale di Wushu-Kung Fu

Tutto pronto a Chiaramonte Gulfi per il Campionato Interregionale promozionale di Wushu-Kung Fu.

La Scuola Arti D’Oriente asd ITKA, diretta dal maestro Davide Migliorisi, supportata dallo CSEN Regionale Settore Wushu Kung Fu & Sanda Sicilia, con il patrocinio della FIWUK e dallo CSEN Provinciale di Ragusa, nella persona di Sergio Cassisi, organizza il Campionato Interregionale Promozionale di Wushu Kung Fu Tradizionale.

L’evento si svolgerà il prossimo 9 giugno al Palazzetto dello Sport di Villaggio Gulfi . Sono ammesse specialità del Kung Fu stili interni ed esterni di tradizionale, ovvero forme a mano nuda e con le armi corte e lunghe, il Tuishou, il Sanda Quing Da. L’evento, a cui parteciperanno le Scuole di Taijiquan provenienti da tutta la Sicilia e dal Sud Italia, è stato pensato non solo per mettere in risalto le discipline connesse al mondo del Wushu, ma anche per regalare una giornata di sano sport all’intera comunità Iblea.

“Il Campionato Interregionale è un evento unico e quest’anno abbiamo deciso di spenderci in prima persona per permettere a tutti di ammirare e conoscere la bellezza di queste discipline”, spiega il maestro Davide Migliorisi e aggiunge: “Ringrazio il Comune ed il Sindaco di Chiaramonte per aver messo a disposizione il palazzetto dello sport, lo CSEN provinciale e regionale, la Federazione Italiana FIWUK. L’ingresso al palazzetto dello sport è completamente gratuito e chiunque potrà assistere, per l’intera giornata, alle gare che verranno disputate”.