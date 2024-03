A causa del forte vento crolla un’impalcatura all’aeroporto di Palermo, passeggeri in fuga terrorizzati. VIDEO

Notte di terrore all’aeroporto di Palermo. Crolla un’impalcatura e si scatena il panico. Sta soffiando in queste ultime ore sull’intera Sicilia e in particolare nella zona del Palermitano, un forte vento di scirocco: si calcola che abbia raggiunto gli 80 km orari. All’aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, sono crollate alcune recinsioni di protezione del cantiere, tra i gate 1 e 8.

Immediatamente, è scattato il piano d’emergenza. Fra i passeggeri si è scatenato il panico al momento del crollo, visto che le recinzioni sono finite su alcuni sedili d’attesa.

L’aeroporto è tornato operativo all’1.30 di notte, mentre il crollo si è verificato intorno alle 22.30. Non ci sono stati feriti e le compagnie hanno fatto trasferire i passeggeri in hotel. L’aeroporto è stato poi chiuso chiuso e le compagnie hanno riprogrammato i voli per il mattino.

