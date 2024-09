A Catania arriva il collegamento diretto giornaliero per New York

Delta Air Lines ha annunciato che dal 22 maggio 2025 lancerà un nuovo volo diretto giornaliero tra Catania e New York-JFK. Questo collegamento offrirà ai passeggeri non solo la possibilità di volare tra le due città, ma anche di proseguire verso altre destinazioni nel Nord America attraverso l’hub di New York-JFK.

Apertura verso il mercato internazionale

Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per Europa, Medio Oriente, Africa e India, ha sottolineato che l’Italia sarà il mercato internazionale con la maggiore crescita per Delta nel 2025. La compagnia diventerà la prima statunitense a collegare Catania con gli Stati Uniti, contribuendo allo sviluppo dell’economia locale e facilitando l’arrivo di turisti americani in Sicilia.

Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac, società che gestisce l’aeroporto di Catania, ha definito la nuova tratta una “tappa fondamentale” per l’economia siciliana e per il turismo, offrendo nuove opportunità sia ai visitatori che alle imprese locali e americane interessate a investire in Sicilia.

