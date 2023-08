A Bruca mamma tartaruga arriva in pieno giorno per la gioia di tanti bambini. Modica sorveglia i suoi otto nidi

Una ovodeposizione insolita, quella di ieri a Bruca, una “costola” della frazione di Cava d’Aliga sulla costa sciclitana. Mamma tartaruga caretta-caretta è arrivata “quatta quatta” in spiaggia cercando di non attirare su di sé l’attenzione dei bagnanti. Operazione non riuscita perchè in quel tratto di arenile c’erano tante persone. Da sola si è creata il suo corridoio ed ha poi scelto dove deporre le uova.

Grande sorpresa e silenzio assoluto fra la gente in spiaggia.

Rispetto per l’operazione di ovodeposizione che mamma tartaruga ha portato a termine in pieno giorno. Tutti i presenti, grandi e piccoli, si sono messi in religioso silenzio per permettere che le uova venissero deposte nella sabbia e che la tartaruga non fosse costretta ad abbandonare il luogo prescelto. A fine deposizione l’area è stata messa in sicurezza.

Modica vigile sugli otto nidi fra Marina di Modica e Maganuco.

“Il fatto che otto nidificazioni di tartarughe caretta-caretta si siano verificati nei nostri arenili, dimostra che, di base, l’ambiente è sano e l’ecosistema regge benissimo – afferma il sindaco Maria Monisteri – bisogna però continuare su questa strada ed è un percorso da fare assieme alle associazioni, ai loro rappresentanti. Trovando sintesi nelle esigenze per cercare le soluzioni migliori. Con i rappresentanti del Wwf, lavoriamo d’assieme perché il nostro ambiente sia tutelato e difeso”.

L’Amministrazione Monisteri ha già incontrato i rappresentanti del Wwf.

“Dopo l’incontro dei giorni scorsi con i rappresentanti del WWF, abbiamo continuato a seguire e proteggere le otto nidificazioni delle tartarughe negli arenili di Marina di Modica e Maganuco – racconta l’assessore Samuele Cannizzaro – abbiamo dato piena collaborazione, fornendo i materiali necessari, alla costruzione di veri e propri ‘corridoi’ di protezione e salvaguardia per le neonate tartarughe, in modo che possano raggiungere le acque senza rischi. In questo senso, mi fa piacere sottolineare la collaborazione fattiva dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, che ringrazio per la disponibilità e l’ausilio dati”.