Tentato furto alla gioielleria Nigita, Comiso si stringe attorno ai titolari

Pronti a ripartire. A fare la conta dei danni, riparare tutto e gettare il cuore oltre l’ostacolo. La gioielleria Nigita di Comiso, colpita nella notta tra martedì e mercoledì da un tentativo di furto, ha annunciato che presto riaprirà nuovamente i battenti.

I ladri, che hanno sfondato la vetrina con un escavatore (risultato rubato e poi abbandonato sul posto) hanno provocato gravi danni, ma pare non siano riusciti a portare via nulla. Hanno provato ad aprire i lucchetti, che però hanno retto e non sono riusciti a portare via nulla. Ma i danni sono ingenti e ancora da quantificare. Le indagini cono condotte dai carabinieri.

Attorno alle famiglie che gestisce la storia gioielleria, una delle più antiche della città, si è stretta una rete di solidarietà. “In un momento così difficile – scrivono sui social i titolari della gioielleria- però, abbiamo visto il lato più vero e umano della nostra città. Vogliamo dire grazie di cuore ai nostri vicini, che sono stati i primi ad accorgersi di quanto stava accadendo e ad attivarsi subito per aiutarci. La vostra presenza è stata fondamentale”. Poi il ringraziamento esteso alla città che si è stretta tutto attorno a loro. “Un grazie sincero anche a tutti i concittadini che con un messaggio, una parola o un gesto, ci hanno fatto sentire il loro affetto e la loro vicinanza. Non è scontato e per noi significa tanto. Ci auguriamo che episodi come questo possano portare a una maggiore attenzione verso la sicurezza del nostro territorio. Noi andiamo avanti, con la stessa passione di sempre”.

La gioielleria Nigita di Comiso, colpita nella notta tra martedì e mercoledì da un tentativo di furto, ha annunciato che presto riaprirà nuovamente i battenti.

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