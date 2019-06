810mila adattatori da viaggio Apple richiamati: possono essere pericolosi - Ragusa Oggi

810mila adattatori da viaggio Apple richiamati: possono essere pericolosi

Condividi su:

810mila adattatori da viaggio richiamati con il sospetto di shock hazard, ossia di incidente elettrico: potrebbero rompersi e lasciare scoperte pericolose parti elettriche. È quanto comunica Apple per i suoi modelli da viaggio Apple World venduti prima di febbraio 2015. I kit contengono adattatori per prese CA a tre poli e due poli che si adattano a diverse prese elettriche in tutto il mondo.

Gli adattatori richiamati sono stati creati per l’uso principalmente nel Regno Unito, a Singapore e Hong Kong e sono stati venduti anche per computer Mac e dispositivi iOS.

Gli adattatori per prese di corrente CA a tre poli (quelli che si usano per le prese americane) richiamati sono bianchi senza lettere sulla fessura interna in cui si collega ad un adattatore di alimentazione Apple.

Gli adattatori sono stati venduti nei negozi Apple e online su Apple.com da gennaio 2003 a gennaio 2015 per circa 30 dollari.