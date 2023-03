8 marzo: la polizia di Ragusa in Camper per una giornata di sensibilizzazione

In occasione dell’8 marzo, giornata internazionale per i diritti delle donne, la Polizia di Stato ha avviato una campagna permanente contro la violenza di genere denominata “Questo non è amore…”.

Proprio per questa importante occasione, la Questura di Ragusa sarà presente domani al Centro Commerciale Ibleo con un camper attrezzato, volto a sensibilizzare i cittadini ad una nuova cultura di genere e aiutare le donne a vincere la paura e a denunciare le violenze subite.



Nell’occasione sarà presente una equipe specializzata di esperti composta da Funzionari e personale della Polizia di Stato operanti nei settori specializzati nella trattazione della delicata tematica.

Presenti, anche rappresentanti dei Centri antiviolenza della Provincia, con cui la Polizia di Stato spesso opera per fare rete e tutelare le vittime.

DALL’8 AL 12 MARZO IN QUESTURA UNA MOSTRA FOTOGRAFICA



Dall’8 al 12 marzo, inoltre, sarà esposta in Questura una mostra fotografica composta da opere realizzate dagli alunni del Liceo Artistico “Galileo Ferraris” che, con la loro personale interpretazione fotografica e grafica, hanno voluto lanciare alle vittime di violenza un messaggio di stimolo a chiedere aiuto e a denunciare ogni forma di maltrattamento o violenza.