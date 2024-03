700 kg di fuochi d’artificio in mezzo ai pomodori: fermato a Catania camion proveniente da Ragusa

Insolito trasporto. Un camion carico di 700 kg di fuochi d’artificio è stato fermato dalla Polizia Stradale di Catania. Il carico di fuochi era occultato in mezzo ai pomodori e alle confezioni di salsa e proveniva dalla provincia di Ragusa.

E’ stato scoperto durante controlli sui mezzi pesanti. L’uomo, un 47enne, e’ stato denunciato per detenzione e trasporto senza autorizzazione di articolo pirotecnici e sanzionato per le violazioni in materia di trasporto di merci pericolose.

Il materiale e’ stato affidato in custodia giudiziale ad una ditta specializzata.

Foto: La Sicilia

