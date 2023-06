6 minuti di lettura al giorno riposa la mente ed allontana lo stress. Avviato a Scicli il concorso “Leggere aiuta a crescere”

Unendo al piacere della lettura la possibilità di vincere in premio dei libri per quei bambini, di età fra i 6 e gli 11 anni, che consegneranno più schede in biblioteca entro il prossimo 31 agosto. Come si articola il concorso? Richiedere in prestito libri della sezione bambini presso la Biblioteca Comunale di Scicli o presso il distaccamento di Donnalucata e verrà consegnata una scheda del concorso da compilare con il nome, cognome, numero di telefono o indirizzo di posta elettronica. Ogni libro preso in prestito e restituito dovrà essere segnato sulla scheda ad ogni restituzione. Entro il 31 agosto è possibile portarla in biblioteca dove è collocata una scatola in cui inserire la scheda. In caso di mancato completamento, la scheda può essere consegnata o, in caso di completamento, è possibile richiederne un’altra.

I benefici della lettura per i bambini ritagliando uno spazio per l’esercizio più antico del mondo sul claim “una storia al giorno toglie il medico di torno”.

Da un lavoro di ricerca è stato accertato che leggere aiuta a rilassarsi. Per i bambini, poi, sarebbe come un “calmante” da usare non solo a fine giornata prima di andare a dormire ma anche nel ritaglio di spazi durante la giornata. Ed ancora: leggere aiuta ad essere più intelligenti. Infatti il guardare la televisione rallenterebbe del 20-30 per cento la capacità di lettura mentre l’abitudine di leggere sin dalla prima infanzia darebbe il beneficio di fare acquisire il 50 per cento di vocaboli in più rispetto a quelli che possono essere appresi guardando i programmi televisi. La lettura, poi, aiuta ad essere più empatici sviluppando una maggiore intelligenza emotiva legata alle fasi della lettura del libro ed aiuta a prendere sonno accelerando la fase del riposo. In ultimo la lettura potenzia il cervello e la memoria e potrebbe diventare un sano hobby per i ragazzi in crescita. Tutti buoni motivi, questi, per incentivare la lettura fra i bambini ed i ragazzini.